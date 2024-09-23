Суд: Глуховский получал деньги от иностранных организаций с 2021 года

Фото: Москва 24/Игорь Иванко (Дмитрий Глуховский признан в РФ иноагентом)

Одним из оснований включения писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) в реестр иноагентов стало получение им денег от зарубежных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда по иску литератора к Минюсту с требованием исключить его из списка иноагентов.

Так, по сведениям Росфинмониторинга, Глуховский в период с февраля по март 2022 года получил 14 996,2 тысячи рублей от бельгийской компании ING Belgium SA/NV. В январе 2022 года он получил 85 690,7 тысячи рублей от немецкой Koch Media GmbH.

Кроме того, в декабре 2021 года одной операцией ему поступило 6 373,9 тысячи рублей от Joel Gotler+ Associates INC (Австрия), а с октября 2021 года по февраль 2022 года 37 операциями Nibbe Bettina Barbara (Германия) начислила ему 28 572,8 тысячи рублей.

На основании поступивших документов решением Минюста России от 7 октября 2022 года писатель был включен в реестр иноагентов, подчеркнули в суде. Еще одним основанием стали его многочисленные интервью изданиям, которые ранее были признаны иноагентами, а также репосты материалов этих СМИ в его соцсетях.

В ноябре прошлого года Мосгорсуд отказал писателю в снятии статуса иноагента. До этого удовлетворить иск о признании незаконным решение Минюста, включившего Глуховского в реестр иноагентов, отказался Замоскворецкий суд Москвы.

Останкинский суд столицы оштрафовал Глуховского за отсутствие маркировки иноагента. Он признал писателя виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

Кроме того, Басманный суд Москвы заочно назначил Глуховскому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. По версии обвинения, с 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский, находясь за пределами РФ, разместил на своих личных страницах в соцсетях тексты и видеоролики, смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения в якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных преступлений в ходе СВО. Он заочно арестован и объявлен в розыск.

