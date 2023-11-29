Суд вновь отказал Глуховскому в исключении из числа иноагентов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко (Дмитрий Глуховский признан в РФ иноагентом)

Мосгорсуд отказал писателю Дмитрию Глуховскому (признан в РФ иноагентом) в снятии соответствующего статуса. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

"Московский городской суд оставил в силе отказ суда первой инстанции об исключении Глуховского из реестра иноагентов", – говорится в сообщении.

До этого удовлетворить иск о признании незаконным решение Минюста, включившего Глуховского в реестр иноагентов, отказался Замоскворецкий суд Москвы.

Останкинский суд столицы ранее оштрафовал Глуховского за отсутствие маркировки иноагента. Он признал писателя виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

