29 ноября, 16:19Политика
Суд вновь отказал Глуховскому в исключении из числа иноагентов
Фото: Москва 24/Игорь Иванко (Дмитрий Глуховский признан в РФ иноагентом)
Мосгорсуд отказал писателю Дмитрию Глуховскому (признан в РФ иноагентом) в снятии соответствующего статуса. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
"Московский городской суд оставил в силе отказ суда первой инстанции об исключении Глуховского из реестра иноагентов", – говорится в сообщении.
До этого удовлетворить иск о признании незаконным решение Минюста, включившего Глуховского в реестр иноагентов, отказался Замоскворецкий суд Москвы.
Останкинский суд столицы ранее оштрафовал Глуховского за отсутствие маркировки иноагента. Он признал писателя виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.
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