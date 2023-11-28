Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор писателю Глуховскому

Фото: Москва 24/Игорь Иванко (Дмитрий Глуховский признан в РФ иноагентом)

Мосгорсуд признал законным и оставил в силе приговор писателю и автору романа "Метро 2033" Дмитрию Глуховскому (признан в РФ иноагентом), который ранее получил восемь лет лишения свободы заочно по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты <...> и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты – без удовлетворения", – уточнили в суде.

Приговор Глуховскому вынес Басманный суд Москвы. Помимо лишения свободы, ему также запретили администрировать сайты в Сети на четыре года.

По версии суда, писатель с 10 марта по 10 мая 2022 года находился за пределами России и выкладывал в социальных сетях смонтированные видео, где якобы военнослужащие ВС РФ совершают преступления в рамках специальной военной операции на Украине.

Суд заочно арестовал его за дискредитацию российской армии еще 13 мая прошлого года. Сообщалось, что писателя объявили в розыск.

