Гарвард подал в суд на власти США из-за запрета принимать иностранных студентов

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Гарвард подал иск против правительства США из-за запрета принимать иностранных студентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

"Гарвард обращается в суд в соответствии с Конституцией США, Законом об административных процедурах и справедливыми полномочиями данного суда с требованием аннулировать, отменить и запретить незаконные действия правительства", – говорится в документе.

В четверг, 22 мая, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что университет был лишен права принимать иностранных студентов. По словам чиновницы, данное решение означает, что все иностранные учащиеся Гарварда должны перевестись в другие вузы, чтобы сохранить свой нынешний статус.

В ответ представитель университета Джейсон Ньютон назвал эти действия незаконными.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости лишить Гарвард налоговых привилегий, поскольку, по его мнению, учебное заведение продвигает опасные идеологические концепции. В частности, вуз нанимает радикальных левых и других людей, которые учат студентов неудачам и ненависти.

Министерство образования США, в свою очередь, для этого заморозило гранты для Гарварда на 2,2 миллиарда долларов. Однако президент университета Алан Гарбер отказался от требований администрации Трампа внести изменения в политику для защиты еврейских студентов.

Ноэм отмечала, что американские власти могут запретить и другим университетам принимать иностранных студентов вслед за Гарвардом. Она также подчеркнула, что ее ведомство не опасается возможных юридических споров, которые могут последовать после отзыва аккредитации Гарварда в программе студенческих обменов.