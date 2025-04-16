Трамп предложил лишить Гарвард федерального финансирования

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет сбился с пути и не должен получать федеральное финансирование. По мнению главы Белого дома, вуз нанимает радикальных левых и других людей, которые учат студентов неудачам.

"Гарвард – это шутка, он учит ненависти и глупости и больше не должен получать федеральное финансирование", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как добавил американский лидер, Гарвард больше не может считаться приличным местом обучения и не должен включаться в списки величайших университетов и колледжей мира.

Министерство образования США ранее объявило о заморозке грантов для Гарварда на сумму 2,2 миллиарда долларов и долгосрочных контрактов. Президент университета Алан Гарбер заявил, что учебное заведение не будет принимать требования администрации Трампа о внесении изменений в политику для защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

В марте палата представителей конгресса США также поддержала законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года. Документ подразумевает увеличение примерно на 6 миллиардов долларов расходов на оборонные нужды и сокращение примерно на 13 миллиардов долларов финансирования правительственных программ, не относящихся к оборонной сфере.