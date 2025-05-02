Трамп планирует лишить Гарвардский университет безналогового статуса

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Американский лидер Дональд Трамп объявил о планах его администрации лишить Гарвардский университет безналогового статуса.

"Это то, что они заслуживают", – написал республиканец в соцсети Truth Social.

В апреле 2025 года Трамп уже высказывался о необходимости лишить университет налоговых привилегий, поскольку, по его мнению, учебное заведение продвигает опасные идеологические концепции. В частности, вуз нанимает радикальных левых и других людей, которые учат студентов неудачам и ненависти.

Министерство образования США в свою очередь для этого заморозило гранты для Гарварда на 2,2 миллиарда долларов. Однако президент университета Алан Гарбер отказался от требований администрации Трампа внести изменения в политику для защиты еврейских студентов.