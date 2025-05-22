Власти США могут запретить университетам принимать иностранных студентов

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Американские власти могут запретить и другим университетам принимать иностранных студентов вслед за Гарвардом. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на главу министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Она подчеркнула, что ее ведомство не опасается возможных юридических споров, которые могут последовать после отзыва аккредитации Гарварда в программе студенческих обменов.

В апреле президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости лишить Гарвард налоговых привилегий, поскольку, по его мнению, учебное заведение продвигает опасные идеологические концепции. В частности, вуз нанимает радикальных левых и других людей, которые учат студентов неудачам и ненависти.

Кроме того, Трамп объявлял о планах его администрации лишить Гарвардский университет безналогового статуса.