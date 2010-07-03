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19:21

Экс-супруга Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

суды финансы

19:21

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Фото: ТАСС/AP Photo/Pavel Golovkin

Экс-супруга бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина отсудила у него две трети доли совместного имущества. Решение в ее пользу принял Видновский городской суд Московской области, передает "Интерфакс".

По словам адвоката Дмитрия Мальбина, который представляет интересы Ирины Грудининой, 23 апреля суд удовлетворил исковые требования его клиентки и "присудил ей две трети доли в общем имуществе супругов". Юрист уточнил, что речь идет о банковских счетах и ценных бумагах, включая акции Совхоза имени Ленина, которым руководит Грудинин. Стоимость активов, которые получит Ирина Грудинина, Мальбин называть пока отказался.

Павел и Ирина Грудинины поженились в начале 1980-х годов. У пары двое взрослых детей. В июле прошлого года мировой суд Бабушкинского района столицы расторг брак по иску Грудинина. По словам Ирины Грудининой, развод оказался для нее большой неожиданностью.

Экс-жена Павла Грудинина впервые прокомментировала их развод

суды финансы

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