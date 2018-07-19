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Москва 24

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Общество

19 июля, 16:04

Экс-супруга Павла Грудинина впервые рассказала о разводе

общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Развод оказался для бывшей жены Павла Грудинина большой неожиданностью. Об этом Ирина Грудинина рассказала телеканалу Москва 24.

Экс-жена Павла Грудинина впервые прокомментировала их развод


"Когда Павел Николаевич баллотировался на такой высокий пост, я была заявлена как официальная супруга, вместе с ним подавала справку о своих доходах, и во время избирательной компании вопрос развода не поднимался", – отметила женщина.

По ее словам, позднее ей пришло SMS-сообщение с приглашением в суд. Она даже не поняла, по какому поводу пришла эта повестка. Чтобы разобраться в ситуации, Ирина Грудинина позвонила сыну. Тот, через некоторое время, ей все объяснил.

"Конечно, для меня это было неожиданно, и очень была обидна форма именно вот этого сообщения, что Павел Николаевич подал на развод", – пояснила бывшая супруга. Она также опровергла заявления бывшего мужа, что она якобы не давала ему развода в течение девяти лет. Грудинина подчеркнула, что при первом заявлении их развели очень быстро, и все было бы также и девять лет назад – удерживать мужа она не смогла бы чисто юридически.

Дети тяжело переносят развод, добавила женщина. Она также отметила, что не ездила в суд; ее представляла адвокат. Процесс завершился 16 числа. Грудинина и ее защитница ждут мотивационного решения суда. Затем, скорее всего, будет раздел имущества, но иск об этом еще не подан.

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