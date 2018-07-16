На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин

Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин развелся с женой Ириной. Решение о расторжении брака принял Мировой суд Бабушкинского района столицы, передает телеканал Москва 24.

По просьбе представителей Грудинина судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме. Сам экс-кандидат в президенты, как и его супруга, не участвовал в разбирательстве лично.

Представители Ирины Грудининой настаивали на открытости процесса. Они отметили, что политик сам захотел участвовать в судебном разбирательстве, хотя мог решить все связанные с бракоразводным процессом вопросы в личном порядке.