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Происшествия

13:35

Сбивший пешеходов на Остоженке рэпер предстанет перед судом

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

27-летний рэпер Эльмин Гулиев, более известный как Эллей, предстанет перед Хамовническим районным судом Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, 21 сентября 2020 года Гулиев, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения, столкнулся со встречным автомобилем на улице Остоженке. После столкновения рэпер выехал на тротуар, сбив двух пешеходов. Оба они получили тяжелые травмы.

В пресс-службе уточнили, что после вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения. Сейчас же Гулиев находится под стражей.

По факту преступления рэперу грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Ранее Гулиев предложил помочь деньгами пострадавшим в результате аварии. Он просил не продлевать срок его нахождения под стражей и заменить меру пресечения на домашний арест. Гулиев заявил, что он может оказать финансовую поддержку в лечении и восстановлении пострадавших.

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