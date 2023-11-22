Суд отправил под домашний арест экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского

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Мещанский районный суд отправил бывшего замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского под домашний арест. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что обвиняемого отправили под домашний арест на 1 месяц и 28 дней – до 18 января следующего года.

Ранее сообщалось, что правоохранители в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве задержали в Москве Петра Нидзельского. В ходе допроса бывшему чиновнику официально предъявили обвинение.

До этого Московский городской суд оставил без изменений решение Таганского районного суда столицы об аресте до 16 декабря 2023 года блогера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют по уголовному делу о мошенничестве.