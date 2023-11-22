В Москве задержали экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского по делу о мошенничестве

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Правоохранители в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве задержали в Москве бывшего заместителя министра энергетики Петра Нидзельского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию.

В ходе допроса бывшему чиновнику официально предъявили обвинение.

Ранее стало известно, что столичный Симоновский суд назначил 6 лет колонии общего режима бизнесмену Виктору Батурину за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Его также признали виновным в фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем.

До этого сообщалось, что Следственный комитет попросил арестовать шестерых участников преступной схемы с кафе в Москве. Участников группировки задержали. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

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