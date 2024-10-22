К сыну певицы Валерии Арсению Шульгину подан иск на 50 тыс рублей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/arseniy_shulgin

Суд в Москве зарегистрировал иск гражданки, которая требует у сына певицы Валерии Арсения Шульгина вернуть ей 50 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

По данным инстанции, истец ошибочно перевела ответчику деньги, в связи с чем он необоснованно обогатился. Так как просьбу о возврате денежных средств Арсений оставил без ответа, женщина обратилась в суд. В настоящее время вопрос о принятии иска к производству суда не разрешен.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Валентин Демчук подал иск к Шульгину на сумму в 587 тысяч долларов. Согласно материалам дела, сумма требований несколько раз менялась, однако детали иска не уточняются. На данный момент рассмотрение иска отложено до конца ноября.