ТАСС: к сыну певицы Валерии Арсению Шульгину подали иск на сумму более 500 тыс долларов

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Бизнесмен Валентин Демчук подал иск к предпринимателю Арсению Шульгину, младшему сыну певицы Валерии Шульгиной на сумму в 587 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на исковое заявление сообщает ТАСС.

Демчук обратился в Тверской суд Москвы с требованием взыскать с Шульгина указанную сумму по договору найма. В суде подтвердили, что иск был принят к производству 7 июня.

На данный момент рассмотрение иска отложено до конца ноября. Согласно материалам дела, сумма требований несколько раз менялась. Детали иска не уточняются.

Ранее суд по интеллектуальным правам отклонил иск рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) о взыскании 185 миллионов рублей к музыкальному лейблу Warner Music. В 2023 году рэпер подал в суд на лейбл за нарушение его авторских прав. Он рассказал, что 37 музыкальных произведений Warner Music разместил на площадке Apple iTunes без его ведома.