Жительницу Брянска оштрафовали за получение пособий на несуществующего ребенка

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Володарский суд Брянска оштрафовал местную жительницу на 100 тысяч рублей за получение более 590 тысяч рублей в виде пособий по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ее признали виновной по статье "Мошенничество при получении выплат в крупном размере". В ходе заседания подсудимая признала свою вину, раскаялась и возместила ущерб в полном объеме. На данный момент приговор в виде штрафа еще не вступил в законную силу.

Ранее жительница Екатеринбурга предоставила в управление соцполитики документы на рождение троих детей, которых у нее не было, для получения выплат. В итоге она получила 892 тысячи рублей.

Позже выяснилось, что женщина детей не рожала, а нашла некую сообщницу, которая помогла ей оформить фальшивые свидетельства о рождении, якобы выданные в ЗАГСе Челябинска. В результате против женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Она находится под подпиской о невыезде.