В Москве арестовали подозреваемого в попытке экспорта из РФ технологий для создания оружия

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Лефортовский суд Москвы заключил под стражу Александра Неруша, подозреваемого в попытке экспорта материалов или технологий, которые могут быть использованы для создания оружия или военной техники. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения на 2 месяца, до 21 октября текущего года, уточнили в суде.

Неруш может быть осужден по части 3 статьи 30 УК РФ, а также по части 3 статьи 189 УК РФ. Наказание предусматривает тюремный срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее администрация Мелитополя заявила о задержании бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий. По данным представителей администрации, задержанный мог отслеживать полеты российских военных на аэродроме.

До этого стало известно, что ФСБ России задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске членов ячейки запрещенной в РФ исламистской организации "Катиба Таухид валь-Джихад". По данным сотрудников спецслужб, были задержаны 8 человек из числа выходцев из стран Центральной Азии.