В Мелитополе задержали подозреваемого в совершении диверсий

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Администрация Мелитополя сообщила о задержании бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий, сообщает РИА Новости.

"В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме", – рассказали в администрации.

Сотрудники правоохранительных органов нашли у подозреваемого дома оружие и компоненты для изготовления взрывчатки. Кроме того, у него изъяли методички по применению военного арсенала и символику украинского террористического режима.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Мужчина готовил поджоги административных зданий.