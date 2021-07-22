Россиянина приговорили в Баку к 10 годам тюрьмы за участие в конфликте в Карабахе

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Гражданина РФ Эдуарда Дубакова приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях в Нагорном Карабахе осенью прошлого года на стороне Армении. Решение принял Бакинский суд, сообщает Sputnik Азербайджан.

"В отношении Дубакова было возбуждено несколько уголовных дел по статьям "Терроризм", "Финансирование терроризма", "Участие в преступном сообществе" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана". Азербайджанские правоохранители считают, что россиянин был привлечен Арменией для участия в боях в Карабахе", – говорится в сообщении.

Как уточняется, отбывать наказание россиянин будет в колонии строгого режима, затем его депортируют.

В свою очередь, подсудимый вину не признал.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.