Суд отправил под домашний арест главу департамента по культуре Томской области

Кировский суд Томска отправил под домашний арест начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка, который обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Судья постановил избрать в отношении обвиняемого Волка Павла Леонидовича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 28 дней", – заявил судья.

Накануне в Следственном комитете РФ сообщили, что задержали начальника департамента по культуре Томской области, подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере, ранее занимавшего должность директора Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций (ОГАПОУ "ГКСКТИИ").

По данным следствия, Волк в период с сентября 2009 по июнь 2017 года совершил хищение денежных средств колледжа, которые выделялись на оплату зарплаты работнику данного учреждения, фактически не выполнявшему трудовых функций за весь период работы. Сумма украденных денежный средств составила порядка 900 тысяч рублей.

В свою очередь, следователи проводят обыски на месте труда, а также на месте проживания Волка. Кроме того, специалисты допрашивают свидетелей. Также выполняются другие следственные действия.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями.

Она будет заключена под стражу сроком на два месяца – до 16 июня. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Защита при этом настаивала на домашнем аресте.

