Экс-глава "Известий" попросил передать его дело в другой следственный орган

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Бывший глава ФГУП "Издательство "Известия" Эраст Галумов, которого обвиняют в крупном мошенничестве, попросил генпрокурора Юрия Чайку изъять его дело из СУ ФСБ и передать в другой следственный орган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.

Галумов утверждает, что сотрудники ФСБ угрожали ему и его родственникам. По его словам, они требовали от него полного признания вины и вымогали взятку.

"Я был вынужден оговорить себя, подписав признательные показания, а мои родственники выплатили часть вымогаемой взятки", – написал экс-глава "Известий".

Он также попросил дать ему возможность "рассказать всю правду" о его деле и предоставить ему госзащиту. При этом обвиняемый отказался от следственных действий и дачи показаний до перевода его дела.

Галумова арестовали в начале 2018 года. Ему вменяют два эпизода по статье о крупном мошенничестве. Уголовное дело насчитывает 38 томов.