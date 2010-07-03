Экс-глава "Известий" попросил передать его дело в другой следственный орган

Бывший глава ФГУП "Издательство "Известия" Эраст Галумов, которого обвиняют в крупном мошенничестве, попросил генпрокурора Юрия Чайку изъять его дело из СУ ФСБ и передать в другой следственный орган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.
Галумов утверждает, что сотрудники ФСБ угрожали ему и его родственникам. По его словам, они требовали от него полного признания вины и вымогали взятку.
"Я был вынужден оговорить себя, подписав признательные показания, а мои родственники выплатили часть вымогаемой взятки", – написал экс-глава "Известий".
Он также попросил дать ему возможность "рассказать всю правду" о его деле и предоставить ему госзащиту. При этом обвиняемый отказался от следственных действий и дачи показаний до перевода его дела.
Галумова арестовали в начале 2018 года. Ему вменяют два эпизода по статье о крупном мошенничестве. Уголовное дело насчитывает 38 томов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.