СК просит продлить срок ареста сенатору Рауфу Арашукову

Следствие просит продлить срок ареста отстраненному сенатору Рауфу Арашукову, передает РИА Новости.
26 марта Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении срока. Рауфа Арашукова задержали в конце января во время заседания верхней палаты парламента. В тот же день задержали его отца Рауля Арашукова.
В марте суд временно отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совфеда. Постановление будет действовать до приговора суда или прекращения уголовного преследования. Защита обжаловала отстранение.
Сенатору вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следствие также считает, что он подделал документы, что позволило ему стать сенатором от Карачаево-Черкесии.
Его отца подозревают в создании преступной группировки, которая 17 лет занималась хищением природного газа. Ущерб превышает 5,5 миллиарда рублей. По уголовному делу также проходят родственники и друзья Арашуковых.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.