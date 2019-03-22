СК просит продлить срок ареста сенатору Рауфу Арашукову

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Следствие просит продлить срок ареста отстраненному сенатору Рауфу Арашукову, передает РИА Новости.

26 марта Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении срока. Рауфа Арашукова задержали в конце января во время заседания верхней палаты парламента. В тот же день задержали его отца Рауля Арашукова.

В марте суд временно отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совфеда. Постановление будет действовать до приговора суда или прекращения уголовного преследования. Защита обжаловала отстранение.

Сенатору вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следствие также считает, что он подделал документы, что позволило ему стать сенатором от Карачаево-Черкесии.

Его отца подозревают в создании преступной группировки, которая 17 лет занималась хищением природного газа. Ущерб превышает 5,5 миллиарда рублей. По уголовному делу также проходят родственники и друзья Арашуковых.