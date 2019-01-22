Мосгорсуд не выпустил из СИЗО обвиненного в шпионаже Пола Уилана

Заключение под стражу гражданина четырех государств Пола Уилана, которого Федеральная служба безопасности России обвиняет в шпионаже, является законным. Такое решение 22 января принял Мосгорсуд, передает РИА Новости.
Уилану светит от 10 до 20 лет колонии, однако даже поле отклонения апелляционной жалобы виновным он себя не считает.
Процесс рассмотрения вынесенного ранее постановления Лефортовского суда столицы проходил за закрытыми дверями, так как в материалах дела есть секретные сведения. Речь идет, в том числе о содержащих гостайну документах, найденных у Уилана при задержании.
Подозреваемый участвовал в процессе вместе с переводчиком. А вот дипломатов из США, Канады и Британии, которые тоже хотели присутствовать, в суд не пустили. Впрочем, им разрешили услышать оглашение вердикта.
О задержании Уилана в Москве ФСБ объявила в конце 2018 года. Представители спецслужбы утверждают, что он проводил в России шпионскую акцию. Родные Уилана рассказали, что он – бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Позже выяснилось, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Его брат заявлял, что Пол работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов.
У подозреваемого есть гражданства США, Великобритании, Ирландии и Канады.
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