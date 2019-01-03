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20:29

Брат арестованного в Москве американца рассказал о его самочувствии

происшествия

20:29

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Фото: соцсети

Брат американца Пола Уилана Дэвид, арестованного в Москве по обвинению в шпионаже, рассказал, что с ним все в порядке.

Посол США в России Джон Хантсман посетил Уилана в изоляторе "Лефортово" и пообещал ему поддержку, сообщает РИА Новости. Он поговорил с семьей задержанного по телефону. Адвокат Владимир Жеребенков рассказал, что Уилана арестовали, но он обжаловал решение суда и попросил отпустить американца под залог.

Хантсман передал, что Пол Уилан находится в хорошем самочувствии, "учитывая условия, в которых он содержится в российском следственном изоляторе", пояснил Дэвид Уилан. По его словам, никто до сих пор не знает причин ареста. Семья пока не общалась с Полом Уиланом.

Его брат уточнил, что тот раньше много путешествовал в Россию по работе, посещал друзей, с которыми познакомился в соцсетях. "Россия – одно из многих мест, которые он посещал. Ему всегда нравилось путешествовать", – отметил Дэвид Уилан.

Американские СМИ со ссылкой на военные документы сообщали, что Пола Уилана уволили из армии за недостойное поведение в 2008 году, после того как осудили по пунктам, связанным с воровством. Брат сказал, что семья об этом не знала и удивилась. В то же время он добавил, что это вряд ли влияет на ситуацию.

28 декабря ФСБ задержала Пола Уилана при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Посольство США в Москве в соответствии с двусторонней консульской Конвенцией уведомили о факте задержания. Дэвид Уилан ранее говорил, что его брат – отставной морпех и приезжал в Москву на свадьбу.

происшествия

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