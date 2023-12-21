Суд в Рязанской области дал пожизненный срок напавшему на компанию молодых людей

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Суд в Рязанской области приговорил к пожизненному сроку москвича, который избил и изнасиловал 15-летнюю девушку, а двух ее друзей ударил ножом, сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

Уроженца Москвы 1986 года рождения, ранее судимого за изнасилование и грабеж, признали виновным в покушении на убийство двух лиц, убийстве несовершеннолетнего, сопряженном с совершением преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, а также причинением ей тяжкого вреда здоровью.

Следствие установило, что в августе прошлого года в одном из районов Рязанской области осужденный познакомился на улице с компанией из трех молодых людей. Во время распития с ними спиртного он решил изнасиловать 15-летнюю девушку.

В безлюдном месте злоумышленник нанес удары ножом 17-летнему молодому человеку и 21-летней девушке. Они сумели убежать и обратиться за помощью. Их доставили в больницу, однако подросток скончался.

После того как 15-летняя девушка осталась одна, мужчина причинил ей тяжкий вред здоровью, изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Федорова по подозрению в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в 1999 году.

Инцидент произошел 7 апреля в доме на Придорожной аллее в Санкт-Петербурге. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку, а затем совершил убийство. По результатам заседания мужчину поместили под стражу. Он пробудет по арестом до 15 января 2024 года.