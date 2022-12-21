На Юрия Дудя и Noize MC подали в суд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан в России иноагентом)

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск к журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) и рэперу Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом). Это следует из картотеки арбитражных дел.

"В суде зарегистрировано исковое заявление Миронова Артема Валерьевича к Дудю Юрию Александровичу и Алексееву Ивану Александровичу", – говорится в картотеке.

Суть заявленных истцом требований и сумма иска не уточняется. Суд пока не принял решения о начале производства по данному заявлению.

Ранее министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск российского коллекционера и галериста Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом). Отмечается, что он разыскивается по статье УК РФ, однако не уточняется, по какой именно.

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