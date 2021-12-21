Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин на юге Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Нагатинский суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве жены и тещи на Каширском шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 19 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый и его адвокат не возражали против ходатайства следствия об аресте.

19 декабря в квартире жилого дома на Каширском шоссе были обнаружены тела женщины и ее матери. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 52-летнего мужчину.

По данным следствия, он до смерти избил свою жену и тещу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц.

