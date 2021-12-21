Россиянка Сапега написала на имя Лукашенко прошение о помиловании

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Россиянка Софья Сапега, обвиняемая в Белоруссии по нескольким уголовным статьям, написала на имя президента республики Александра Лукашенко прошение о помиловании. Об этом рассказал ее отчим Сергей Дудич в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать", – сказал он.

Дудич отметил, что решения о судьбе его падчерицы следует ждать после суда, однако они оба надеются, что Лукашенко согласится на помилование.

Сапега летела с бывшим главным редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. Последнего задержали в аэропорту Минска при проверке документов, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков.

Вместе с Протасевичем задержали Сапегу. Изначально они содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест. Накануне Следственный комитет Белоруссии передал уголовное дело россиянки прокурору для направления в суд. Девушку обвиняют по семи статьям, в том числе за возбуждение вражды и организацию насилия и угроз в отношении силовиков.

