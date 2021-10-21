Суд вынес приговор актрисе, спародировавшей Ирину Волк

15:50
Фото: YouTube/BARAKuda
Уссурийский районный суд приговорил к трем месяцам колонии 43-летнюю женщину, которая сыграла Марину Вульф в скетч-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина. Об этом сообщается на сайте суда.
Согласно информации пресс-службы регионального УМВД, женщину обвинили в неоднократном несоблюдении административных ограничений. Отбывать наказание Лариса Кривоносова будет в исправительной колонии общего режима.
В 2017 году женщина условно досрочно освободилась из хабаровской колонии, где отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.
"В августе 2020 года в связи с тем, что женщина стала совершать нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, в отношении нее судом был установлен административный надзор. В частности, суд установил ей такие ограничения, как запрет пребывания вне жилого помещения в ночное время суток, запрет выезда за пределы округа, обязательная явка в органы внутренних дел для регистрации", – говорится в сообщении.
Во время надзора обвиняемая игнорировала запреты, из-за чего на нее составили несколько протоколов. После того как женщина несколько раз нарушила административные ограничения, против нее возбудили уголовное дело по части 2 статье 314.1 ("Неоднократное несоблюдение административных ограничений, установленных судом").
Летом 2020 года Уссурийский районный суд арестовал актера Андрея Неретина, который сыграл вымышленного депутата Виталия Наливкина, на пять суток за нецензурную брань. В рамках проверки данного видеоролика полиция опрашивала его участников, а актера, сыгравшего полицейского, оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы.
В Уссурийске арестовали псевдодепутата Наливкина
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