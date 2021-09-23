МВД наглядно показало, как мошенники обманывают людей

МВД представило креативный ролик о телефонных мошенниках

В Сети появилось видео от МВД, которое на метафоричном примере показывает, как мошенники обманывают простых граждан.

По сюжету девушка получает сообщение от подруги с предложением поехать веселиться. Героиня соглашается и находит сервис "Карета кар", который оказывается мошенническим. Она вводит свои данные и код из СМС, в итоге к ней приезжает карета, которая тут же взрывается, а на ее месте остается тыква с хомяком внутри.

В следующей сцене лента из денежных купюр перемещается из сумки пострадавшей в компьютер мошенницы.

Изначально ведомство опубликовало видеоролик на своей странице в Twitter, однако позже он был удален.

Ранее ГУ МЧС по Тульской области взяло на работу тульский пряник и выдало ему удостоверение. В ведомстве объяснили, что с его помощью собираются учить детей правилам безопасности: он будет посещать школы, детские сады и общаться с ребятами.

