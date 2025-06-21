Ходатайство об аресте владельца ФК "Торпедо" Соболева поступило в суд

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Мещанский суд поступило ходатайство о заключении под стражу владельца ФК "Торпедо" Леонида Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Следствие также ходатайствовало о домашнем аресте для третьего фигуранта дела – бухгалтера Елены Волковой. Отмечается, что решение о домашнем аресте связано с тем, что у Волковой есть малолетние дети.

О задержании Соболева стало известно 20 июня. Следователи возбудили уголовное дело о противоправном влиянии на результат спортивного соревнования. По делу был также задержан директора ФК "Торпедо Москва" Валерий Скородумов.

Как утверждал адвокат Соболева Александр Добровинский, владелец "Торпедо" не понимает сути инкриминируемых ему следствием действий. Юрист подчеркивал, что ситуация развивается "непредсказуемым образом".

По данным следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года. Вместе с соучастниками они предлагали главному судье футбольных матчей с участием "Торпедо" денежные вознаграждения, превышающие 1 миллион рублей. В обмен он должен был обеспечить команде победу, назначать пенальти в ворота соперников или удалять с поля игроков другого клуба

Несмотря на это, работа "Торпедо" продолжается в штатном режиме, клуб следит за ходом дела и готов сотрудничать с компетентными органами, однако примет меры для защиты деловой репутации.