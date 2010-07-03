Суд рассмотрит дело о мошенничестве с долевым строительством в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Суд в Подмосковье рассмотрит дело о мошенничестве с долевым строительством домов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

В пресс-службе рассказали, что следователи завершили уголовное расследование в отношении пяти предпринимателей, которые обвиняются в мошенничестве и легализации денежных средств, которые были приобретены преступным путем. Объем материалов уголовного дела составил 277 томов. Уголовное дело направлено в суд.

По данным следствия, обвиняемые похитили 374 миллиона рублей у граждан под предлогом инвестирования и долевого участия в строительстве жилого дома на территории Москвы и Подмосковья.

Строительство домов происходило без положенных документов. Суд признал объекты недвижимости самостроем, их было принято снести. Потерпевшими по делу признаны 315 человек.

"По ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков и возмещения ущерба потерпевшим на имущество обвиняемых наложен арест. Стоимость арестованного имущества покрывает размер причиненного ущерба", – добавили в подмосковном главке СК.

