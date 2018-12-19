Госдума ужесточила контроль за средствами участников долевого строительства

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о дополнительных мерах защиты прав людей, вложивших деньги в строительство жилых домов.

С 1 июля следующего года все реализуемые застройщиками проекты переводятся на новую систему финансирования, которая предполагает использование эскроу-счетов.

Отныне, если застройщик станет банкротом, в реестр требований к нему также включат недостроенные машиноместа и кладовки площадью до семи квадратных метров.

В то же время инициированный российским правительством документ снизит требования к опыту застройщика жилья. Соответствующий статус сможет получить компания, построившая пять тысяч квадратных метров за три года.

А вот порядок проверок в области долевого строительства ужесточится. Будет исключен механизм плановых проверок застройщиков. Вместе с тем расширятся основания для внеплановых.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства также сможет сформировать дочернюю компанию-застройщика. Тогда заложенные в бюджет для достройки средства получат инструментарий для использования.

Ранее на застройщика жилого комплекса Sky House завели уголовное дело. Людям, которые вложили средства в строительство домов, предложили обратиться в Следственное управление УВД по Центральному округу для признания их потерпевшими.