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19 декабря, 12:59

На застройщика ЖК "Sky House" завели уголовное дело

город недвижимость

19 декабря, 12:59

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Как не стать обманутым дольщиком

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО "Олтэр" – застройщика ЖК "Sky House" на Мытной улице в районе Якиманки, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Гражданам, вложившим средства в строительство, предложили обратиться в Следственное управление УВД по Центральному округу для признания их потерпевшими.

Ранее комитет уже обращался в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении этого застройщика.

Как уточнил зампредседателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, обязательства перед дольщиками ЖК не исполнены с 2014 года. Специалисты комитета установили, что деньги граждан использовались застройщиком не по назначению. По словам Гончарова, это может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки.

На сегодняшний день строительство объекта практически завершено, однако дом в эксплуатацию не введен. Процедуру планируется завершить в декабре 2019 года.

По жилому комплексу заключено около 400 договоров участия в долевом строительстве. Строительная готовность дома составляет 90%. По данным СМИ, в числе дольщиков – известный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко, бывшие чиновники и звезды шоу-бизнеса.

город недвижимость

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