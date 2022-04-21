Сеть "Тануки" подала иск к "Мужскому государству" после атак на рестораны

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Сеть "Тануки" подала иск к представителям "Мужского государства" (организация признана экстремистской и запрещена в России) из-за атак на рестораны в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

В иске указано, что с августа 2021 года организация начала атаки на рестораны, которые работают под товарным знаком "Тануки". В частности, в Сети размещались призывы к причинению убытков ресторанам путем отказа от сделанных заказов. В августе начали поступать заказы с доставкой и оплатой после получения, однако клиенты отказывать платить курьеру по разным причинам.

"Вся продукция, которая была изготовлена по таким заказам, в дальнейшем утилизировалась, в результате чего, по мнению истца, запрещенное в Российской Федерации объединение "Мужское государство" причинило ему ущерб", – говорится в сообщении.

В марте Минюст внес движение "Мужское государство" в список экстремистских. До этого нижегородский суд признал его экстремисткой организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. С требованием запретить объединение выступила нижегородская прокуратура.

