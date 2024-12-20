Суд оправдал вице-премьера Италии по делу о лишении свободы мигрантов

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Суд в Палермо оправдал вице-премьера Италии Маттео Сальвини по делу о лишении свободы мигрантов в 2019 году, пишет La Repubblica.

В 2019 году Сальвини находился на посту главы МВД и запретил входить в итальянские порты судам со спасенными мигрантами на борту. Иск касался судна Open Arms с почти 150 мигрантами. Суд посчитал, что предполагаемого удержания корабля не было.

Ранее Владимир Путин отметил чувствительность миграционного вопроса не только для РФ, но и для Европы. В рамках сокращения численности мигрантов он потребовал сконцентрироваться на высокотехнологичных сферах. В это же время стране не хватает рабочих рук.

