Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler к Twitch

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Мосгорсуд прекратил производство по иску компании Rambler к стриминговому сервису Twitch из-за пиратских показов футбольных матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ), сообщает Агентство "Москва".

18 декабря стало известно, что компания Rambler Group отзывает иск. Переговоры проходили от лица менеджмента Rambler Group. Подписанное соглашение одобрено двумя сторонами. Twitch также предоставил Rambler Group все необходимые инструменты, которые могут помочь при борьбе с пиратскими трансляциями.

В свою очередь, руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович поблагодарил компанию Twitch за конструктивный диалог, отметив, что рад завершению судебного разбирательства. При этом он отметил, что компания рассматривает дальнейшее сотрудничество с сервисом.

Rambler Group подал в Мосгорсуд иск к Twitch о защите авторских и смежных прав в интернете. Компания потребовала ограничить распространение пиратских трансляций матчей Английской Премьер-лиги.

Помимо блокировки, Rambler требовал от Twitch денежную компенсацию в размере 180,3 миллиарда рублей. Эта сумма сложилась из просмотренных пользователями трансляций (36 тысяч).

