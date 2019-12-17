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Общество

17 декабря, 19:55

Rambler расторгнет договор с Lynwood после иска к Nginx

общество

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Rambler Group начала процедуру расторжения договора с компанией Lynwood, защищавшей интересы компании с 2015 года, после ситуации с компанией Nginx, сообщили ТАСС в пресс-службе Rambler.

Затем компания будет просить прекратить возбужденное ранее уголовное дело и свяжется с основателями Nginx и представителями компании F5 для проведения совместных консультаций по урегулированию ситуации.

12 декабря Rambler заявил о нарушении своих прав на программу для веб-серверов Nginx, которую в начале 2000-х годов разрабатывал ее сотрудник Игорь Сысоев. В компании заявили, что "любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права".

Право на предъявление претензий и исков было передано кипрской компании Lynwood Investments CY.

После рассмотрения обстоятельств конфликта в Rambler заявили, что Сбербанк, который владеет 46,5% Rambler Group, а его представители входят в совет директоров, не был в курсе ситуации.

Руководство Сбербанка публично высказалось против возбуждения уголовного дела и заверило основателей компании Nginx Максима Коновалова и Игоря Сысоева в том, что предпримет все возможные усилия для разрешения спорной ситуации "путем переговоров и поиска решения в рамках гражданско-правовых отношений".

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