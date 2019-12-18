Rambler отзывает иск к Twitch в рамках мирового соглашения

15:27
Фото: ТАСС/ZUMA/Andre M. Chang
Компания Rambler Group отзывает иск к стриминговому сервису Twitch о запрете пиратских трансляций матчей Английской Премьер-лиги без финансовой компенсации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу российского холдинга.
Переговоры проходили от лица менеджмента Rambler Group. Подписанное соглашение одобрено двумя сторонами. Twitch также предоставил Rambler Group все необходимые инструменты, которые могут помочь при борьбе с пиратскими трансляциями.
В свою очередь, руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович поблагодарил компанию Twitch за конструктивный диалог, отметив, что рад завершению судебного разбирательства. При этом он отметил, что компания рассматривает дальнейшее сотрудничество с сервисом.
"Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской Премьер-лиги. Пользовательский стриминг становится все более популярен, и мы разрабатываем решения, с которыми "Okko Спорт" сможет встроиться в эту модель контента", – рассказал Гершкович.
В заключение он попросил пользователей сообщать о правонарушениях, добавив, что от их участия зависит чистота платформы и легальность контента.
Ранее Rambler Group подал в Мосгорсуд иск к Twitch о защите авторских и смежных прав в интернете. Компания потребовала ограничить распространение пиратских трансляций матчей Английской Премьер-лиги.
Помимо блокировки, Rambler требовал от Twitch денежную компенсацию в размере 180,3 миллиарда рублей. Эта сумма сложилась из просмотренных пользователями трансляций (36 тысяч).
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