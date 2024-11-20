Верховный суд РФ признал законным приговор ветерану "Альфы" Чукаеву

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Верховный суд РФ оставил без изменений приговор ветерану спецподразделения ФСБ "Альфа" Борису Чукаеву, которому Мосгорсуд назначил 18 лет колонии по делу об убийстве и похищении предпринимателей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Чукаев вместе с бывшим бойцом спецназа ФСБ "Альфа" Александром Чукановым и специалистом по стратегическому планированию компании "Авуар дельта" Андреем Воскресенским был арестован в 2019 году. Их жертвами стали владелец люберецкого продуктового рынка Илья Дворкин и глава департамента платины ФГУП "Алмазювелирэкспорт" Александр Васильев. Кроме того, фигуранты совершили покушение на владельца банка "Метрополь" Айдара Котюжанского.

Чукаев стал единственным, кто дожил до суда. Воскресенский скончался в СИЗО после потасовки с сокамерником от острой сердечной недостаточности, а Чуканов – от коронавирусной инфекции.

Ранее Совфед лишил сенатора Дмитрия Савельева неприкосновенности. После этого его задержали и арестовали.

По версии следствия, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя. СМИ писали, что вероятной жертвой стал Сергей Ионов, который был осужден за растрату 1,6 миллиона рублей и когда-то являлся бизнес-партнером подозреваемого.

