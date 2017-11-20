Убийца пятерых байкеров в Подмосковье получил пожизненный срок

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Мособлсуд приговорил жителя подмосковного Егорьевска Илью Асеева, обвиняемого в расстреле пяти байкеров в мае 2016 года, к пожизненному заключению.

"Признать Асеева виновным и приговорить к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", – огласил решение судья, передает ТАСС.

Ранее присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. По результатам экспертизы специалисты решили, что он вменяем.

Инцидент произошел утром 8 мая возле заброшенного пивоваренного завода в деревне Челохово Егорьевского района, где мотоциклисты из клуба "Дикие сердца" разбили палаточный лагерь. Они готовились к празднованию Дня победы и открытию летнего мотосезона. На площадке возводили импровизированную сцену. К вечеру несколько человек остались на поляне, чтобы охранять аппаратуру, мотоциклы и автомобили, которые оставили на территории будущие участники мероприятия.

Среди них было несколько мотоциклистов из "Диких сердец", две девушки и Илья Асеев. Он не был членом клуба и не имел собственного мотоцикла. На слеты "Диких сердец" его привозили приятели на задних сиденьях своих мотоциклов.

Ночью компания в лагере распивала спиртное, а после полуночи один из участников застолья объявил, что у него день рождения. Подозреваемый отказался поднять рюмку за здоровье байкера. Асеев заявил, что именинник для него "никто". Началась потасовка. Мотоциклисты повалили мужчину на траву и "слегка попинали его", но серьезных травм подозреваемому не нанесли. Асеев поднялся и молча ушел в сторону Челохово.

Асеев вернулся в лагерь с гладкоствольным карабином "Вепрь молот" 12-го калибра. Первой жертвой стал Олег Еремин, секундой позже был убит Сергей Флягин. Свидетельницы сначала не понимали, что происходит, но потом увидели выходящего из темноты Асеева. Следующими жертвами оказались Анатолий Медведев, Алексей Эшмаков и Сергей Рубин.

По словам обвиняемого, он мстил только обидчикам и не собирался расстреливать девушек. Мужчина доехал на такси до дома в Егорьевске, взял оружие и вернулся в палаточный лагерь мотоциклистов.

Менее чем через сутки убийцу вычислили и задержали по горячим следам возле его дома. Сопротивления он не оказывал. Главное следственное управление СКР по Московской области предъявило Асееву обвинение в убийстве двух и более лиц. Он полностью признал вину, рассказал об обстоятельствах произошедшего и извинился перед родственниками погибших в суде. Отец Асеева заявил, что его сын всегда был спокойным человеком и что мотоциклисты его довели.