Суд рассмотрит вопрос об аресте дяди подозреваемого в убийстве москвича 22 апреля

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Замоскворецкий суд столицы рассмотрит вопрос об аресте дяди Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за парковки в Люблине, 22 апреля.

"Заседание по избранию меры пресечения Аббасову Бахтияру Иса Оглы назначено на 22 апреля", – передает ТАСС сообщение инстанции.

17 апреля на юго-востоке Москвы произошел конфликт между мужчинами. По версии следствия, 21-летний водитель припарковал авто на тротуаре, на что указал 24-летний мужчина, сделав замечание.

Подозреваемый набросился на своего оппонента, начал бить его руками и ногами, а затем нанес ножевое ранение в живот, в результате чего тот скончался. Агрессивный мужчина скрылся с места происшествия.

По данному факту завели уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений").

Поймать нападавшего удалось 19 апреля. До этого его отца, дядю и знакомого тоже задержали.

