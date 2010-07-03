Защита Керимова подала апелляцию в связи с новым расследованием во Франции

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В среду, 20 марта, адвокаты российского сенатора Сулеймана Керимова подали апелляцию в связи с началом нового расследования во Франции, сообщил адвокат Никита Сичев.

Он отметил, что новое расследование начато по обвинению в содействии уклонению от уплаты налогов.

"Мы подали апелляцию в 9 утра сегодня", – цитирует Сичева ТАСС.

Как сообщалось ранее, французские власти обвинили Керимова в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Обвиняемого поместили под судебный контроль.

Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. Его обвинили в отмывании денег и неуплате налогов. Однако впоследствии французские правоохранители не нашли достаточно доказательств причастности Керимова к налоговым нарушениям.

С момента ареста Керимову дважды позволили посетить Россию – в январе и мае прошлого года. А в конце июня апелляционный суд региона Экс-ан-Прованс принял решение прекратить дело. После этого сенатор смог вернуться в российскую столицу.