Керимов приехал на первое после возвращения в Россию заседание Совфеда

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В Совет Федерации после долгого отсутствия по причине вынужденного нахождения во Франции вернулся Сулейман Керимов.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко перед пленарным заседанием встретила коллегу фразой: "Давайте поприветствуем нашего французского сидельца". Она отметила, что Керимов "не сбежал, не струсил", а в соответствии с законом сумел доказать свою невиновность, передает РИА Новости.

По слова спикера, все члены Совета Федерации сопереживали Керимову.

В ноябре 2017 года российского сенатора задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов. По версии французского следствия, он приобрел на Лазурном берегу виллы на сумму около 400 миллионов евро. Однако правоохранители не нашли достаточно доказательств причастности российского миллиардера к налоговым нарушениям.Решение о прекращении дела принял апелляционный суд региона Экс-ан-Прованс во Франции.

С момента ареста Керимову два раза позволили побывать в России – в январе и мае 2018 года.

Добавим, Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 года. Ранее сообщалось, что Керимов покинул рейтинг богатейших россиян по версии Bloomberg Billionaires Index (BBI).