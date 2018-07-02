Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 3,3 миллиарда долларов

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Совокупное состояние 24 российских миллиардеров за шесть месяцев 2018 года выросло на 3,271 миллиарда долларов, свидетельствует Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Его рассчитывают на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира. Список публикует агентство Bloomberg.

Первое место в рейтинге по России занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон, его состояние с начала года выросло на 2,23 миллиарда долларов. Теперь оно составляет 18,9 миллиарда. За ним следует основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов с приростом 804 миллиона долларов. Объем его состояния такой же, как у Михельсона. Замкнул тройку основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, он нарастил свое состояние на 475 миллионов долларов – до 18,5 миллиарда долларов.

Один из акционеров "Норникеля" Владимир Потанин занял четвертое место. Он потерял 674 миллиона долларов, теперь у него 18,3 миллиарда. В пятерку также вошел крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чей капитал вырос на 1,62 миллиарда. Он составляет 15,4 миллиарда долларов.

Потеряв 880 миллионов долларов, председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг занял шестую позицию. Президент "Лукойла" Вагит Алекперов увеличил свое богатство на 1,92 миллиарда долларов – до 14,5 миллиарда.

Алишер Усманов потерял 250 миллионов долларов, Роман Абрамович разбогател на 1,27 миллиарда, бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 852 миллиона, а состояние Геннадия Тимченко выросло на 1,29 миллиарда.

Покинул рейтинг 500 богатейших Олег Дерипаска. В апреле он и его подконтрольные компании попали под санкции США, после чего бумаги "Русала" и En+ пережили обвальное падение на биржах. В списке также отсутствуют Сулейман Керимов, Михаил Гуцериев и Юрий Мильнер.

Ранее был опубликован рейтинг самых богатых семей мира. Туда вошли династии, передававшие свое состояние по наследству хотя бы один раз и распределившие его между несколькими членами семьи.На первом месте оказались владельцы сети магазинов Walmart семья Уолтон, их состояние оценили в 151 миллиард долларов.