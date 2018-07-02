Керимов вернулся в Москву после снятия обвинений во Франции

2 июля, 15:07
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Члену Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову после снятия обвинений в налоговых махинациях вернули паспорт, после чего он смог приехать в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую канцелярию в городе Вильфранш-сюр-Мер.
Решение о прекращении дела принял апелляционный суд региона Экс-ан-Прованс во Франции. Керимов с конца прошлого года находился в Приморских Альпах под подпиской о невыезде. Теперь он сможет вновь свободно перемещаться по Европе.
В ноябре 2017 года Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов. По версии французского следствия, он приобрел на Лазурном берегу виллы на сумму около 400 миллионов евро. Однако правоохранители не нашли достаточно доказательств причастности сенатора к налоговым нарушениям.
С момента ареста Керимову два раза позволили побывать в России – в январе и мае 2018 года.
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