Керимов вернулся в Москву после снятия обвинений во Франции

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Члену Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову после снятия обвинений в налоговых махинациях вернули паспорт, после чего он смог приехать в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую канцелярию в городе Вильфранш-сюр-Мер.

Решение о прекращении дела принял апелляционный суд региона Экс-ан-Прованс во Франции. Керимов с конца прошлого года находился в Приморских Альпах под подпиской о невыезде. Теперь он сможет вновь свободно перемещаться по Европе.

В ноябре 2017 года Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов. По версии французского следствия, он приобрел на Лазурном берегу виллы на сумму около 400 миллионов евро. Однако правоохранители не нашли достаточно доказательств причастности сенатора к налоговым нарушениям.

С момента ареста Керимову два раза позволили побывать в России – в январе и мае 2018 года.