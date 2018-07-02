Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

2 июля, 15:07

Керимов вернулся в Москву после снятия обвинений во Франции

за рубежом власть

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Члену Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову после снятия обвинений в налоговых махинациях вернули паспорт, после чего он смог приехать в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую канцелярию в городе Вильфранш-сюр-Мер.

Решение о прекращении дела принял апелляционный суд региона Экс-ан-Прованс во Франции. Керимов с конца прошлого года находился в Приморских Альпах под подпиской о невыезде. Теперь он сможет вновь свободно перемещаться по Европе.

В ноябре 2017 года Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов. По версии французского следствия, он приобрел на Лазурном берегу виллы на сумму около 400 миллионов евро. Однако правоохранители не нашли достаточно доказательств причастности сенатора к налоговым нарушениям.

С момента ареста Керимову два раза позволили побывать в России – в январе и мае 2018 года.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать