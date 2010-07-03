Керимову предъявили обвинения во Франции

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Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявили обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами, сообщает РИА Новости.

Сенатор помещен под судебный контроль во Франции, предусматривающий уплату залога в 20 миллионов евро.

В ноябре 2017 года российского сенатора задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов. По версии французского следствия, он приобрел на Лазурном берегу виллы на сумму около 400 миллионов евро. Однако правоохранители не нашли достаточно доказательств причастности российского миллиардера к налоговым нарушениям.

Решение о прекращении дела принял апелляционный суд региона Экс-ан-Прованс во Франции. С момента ареста Керимову два раза позволили побывать в России – в январе и мае 2018 года.

Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 года. Ранее сообщалось, что он покинул рейтинг богатейших россиян по версии Bloomberg Billionaires Index (BBI).