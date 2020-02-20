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Происшествия

11:04

Суд арестовал шестерых граждан Киргизии за создание экстремистской организации

суды происшествия безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии по делу о создании экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС.

"Среди них Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек. Все они подозреваются по части 1 статье 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества")", – заявили в пресс-службе суда.

Уточняется, что под стражей они будут находится вплоть до 17 марта.

Ранее сотрудники ФСБ задержали семь исламистов из запрещенной в России религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат". По сведениям правоохранительных органов, приезжие из стран Центральной Азии вербовали новых членов организации и пропагандировали опасную экстремистскую идеологию.

Сообщалось, что дома у задержанных обнаружили запрещенные литературу и атрибутику. По результатам спецоперации возбудили уголовное дело.

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