Арестован второй подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова

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Второй предполагаемый убийца предпринимателя Владимира Маругова арестован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление СК РФ.

Мужчина был задержан накануне, 18 ноября.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паши Ахмедова, подозреваемого в совершении группой лиц убийства предпринимателя в Истре", – заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Ранее был задержан один из подозреваемых – уроженец Средней Азии Александр Мавриди. В его квартире правоохранители обнаружили также прикованного наручниками пенсионера. Мавриди заподозрили к возможной причастности к мошенничеству с квартирами.

Ахмедов также подозревается в незаконном лишении свободы человека и вымогательстве у него недвижимого имущества. Его причастность к правонарушению Мавриди была установлена в ходе следствия. Как стало известно, потерпевший по делу после удержания в заложниках подписал договоры купли-продажи, по которым три его квартиры перешли в собственность участников преступной группы.

Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета. В ночь с 1 на 2 ноября несколько человек проникли в баню потерпевшего, где связали самого мужчину и находившуюся с ним женщину. Позже вызванные на место происшествия правоохранители обнаружили тело Маругова.

