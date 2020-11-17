Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова в Подмосковье

19:33
Фото: СК РФ
Следователи задержали второго подозреваемого по делу об убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Об этом сообщает ТАСС.
"По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди – Паша Ахмедов", – заявила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
Она также уточнила, что Ахмедова доставят на допрос.
Бизнесмен Владимир Маругов скончался в результате выстрела из арбалета. В ночь с 1 на 2 ноября несколько человек проникли в баню потерпевшего, где связали самого мужчину и находившуюся с ним женщину.
Последней удалось сбежать и вызвать полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители констатировали смерть бизнесмена.
Позже был задержан подозреваемый в убийстве, Александр Мавриди. В квартире, где он проживал, находился в заточении мужчина. В конечном итоге против Мавриди возбудили несколько уголовных дел.
Во время убийства бизнесмена Маругова с ним отдыхали родители и сын
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